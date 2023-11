Von Felix Stephan

Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich hat in einem Essay soeben die Beobachtung festgehalten, dass der Kulturbetrieb im Begriff sei zu zerbrechen. Im Hinblick auf die Pandemie und die Invasion in der Ukraine sei er noch in der aufrichtigen Absicht vereint gewesen, die Schwächsten zu unterstützen, also die virologischen Risikogruppen und die überfallenen Ukrainer. Im Falle des Gaza-Krieges aber könne er keine Übereinkunft darüber herstellen, wer der Schwächere sei, schrieb Ullrich im Tagesspiegel, deshalb regne es Ausladungen und Fördergeldentzugsdrohungen: "Täglich entstehen neue Feindschaften."