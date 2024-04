Von Mareen Linnartz

Manchmal helfen Zahlen ja, etwas ins Verhältnis zu setzen. In jeder Sekunde werden auf der Erde 2,1 Kinder geboren, das heißt: Einmal laut "Einundzwanzig" gesagt, schon haben wieder zwei Menschen das Licht der Welt erblickt; Tag für Tag werden also etwa 181 000 Frauen Mütter, in Tasmanien, Lappland, auf den Galapagos-Inseln, in Südafrika, Nordamerika, Westeuropa, Ostasien. So gesehen ist eine Geburt ein banales, sehr alltägliches Ereignis, dem überall die gleichen Entwicklungsschritte folgen: Aus einem hilflosen Wesen, das viel getragen und umsorgt werden muss, dafür aber ungeheuer gut riecht, wird ein Kind, das Laufen lernt und lustige Eigenarten entwickelt, wird ein Teenager, der sprunghafte Verhaltensweisen an den Tag legt und nicht mehr so gut riecht, wird ein Erwachsener, der - hat man Glück - sich um einen kümmert, weil aus einer versorgenden Mutter eine vergessliche Oma geworden ist. So, in etwa, ist der Lauf der Dinge, wenn man sich fortpflanzt.