Das Theater Regensburg hat so viele Abonnenten wie nie zuvor, nämlich aktuell 6054 Menschen. Der stete Anstieg verteile sich relativ gleichmäßig auf das Angebot des Fünfspartenhauses, heißt es. Das neu geschaffene Tanz-Abonnement käme gut an, ebenso würde die Möglichkeit, Karten für eine Produktion innerhalb der jeweiligen Vorstellungstermine umzutauschen, gut angenommen. Für Intendant Jens Neundorff von Enzberg läuft es also, 2019 wurde das Theater Regensburg bei der Jahresumfrage von "Die Deutsche Bühne" auf den zweiten Platz in der Kategorie "außergewöhnlich ambitioniertes Gesamtprogramm abseits der Zentren" gewählt. Erst im Dezember hatte der Verwaltungsrat des Theaters den Vertrag von Neundorff von Enzberg um weitere fünf Jahre, bis August 2027, verlängert.