Zum Hauptinhalt springen

DokumentationDem Hillel sei Dank

Lesezeit: 3 Min.

Gute Laune der frühen Jahre: Anthony Kiedis (links) neben dem Gitarristen Hillel Slovak in der Netflix-Doku „The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel“, 2026.
Gute Laune der frühen Jahre: Anthony Kiedis (links) neben dem Gitarristen Hillel Slovak in der Netflix-Doku „The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel“, 2026. Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix

Eine Netflix-Doku lässt den vom Heroin ausgelöschten „Red Hot Chili Peppers“-Gitarristen Hillel Slovak mittels KI wiederauferstehen. Hach, hätte man dieser Idee nur etwas mehr vertraut.

Von Jakob Biazza

Die eine zentrale, leuchtende Besonderheit dieser Band namens Red Hot Chili Peppers ist ja seit jeher diese: Selbst die schlimmeren Phrasen enthalten bei ihr überdurchschnittlich oft Spuren von Wahrheit – vielleicht sogar Wahrhaftigkeit. Allen voran der so wandkalendersäuselige Ausspruch, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Einzelteile. Gewäsch. Sonst. Und hier immer wieder so sehr zutreffend.

Zur SZ-Startseite

Delay und von Stuckrad-Barre über Udo Lindenberg
:„Normalerweise ist man in so einem Moment ja ein absoluter Scheißemagnet“

Jan Delay und Benjamin von Stuckrad-Barre, Deutschlands größte Lindenberg-Fans, über 80 Jahre Udo, „meterlange Schecks“, die Entwertung der Musik, Entenhausen und die restliche Welt.

SZ PlusInterview von Jakob Biazza

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite