Die eine zentrale, leuchtende Besonderheit dieser Band namens Red Hot Chili Peppers ist ja seit jeher diese: Selbst die schlimmeren Phrasen enthalten bei ihr überdurchschnittlich oft Spuren von Wahrheit – vielleicht sogar Wahrhaftigkeit. Allen voran der so wandkalendersäuselige Ausspruch, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Einzelteile. Gewäsch. Sonst. Und hier immer wieder so sehr zutreffend.