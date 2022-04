Von Jakob Biazza

Die Zukunft kam diesmal in Gestalt einer Traueranzeige zurück. Gut zwei Jahre her. Weiße Schrift auf dunkelstschwarzem Hintergrund und damit womöglich etwas assoziationenschwer. Also, schon klar: Trennungen, immer ein kleiner Tod. Aber die umflorte Ästhetik, mit der die Red Hot Chili Peppers ihren Gitarristen per Bildkachel im Social Web feuerten, (immerhin) eine Stunde nachdem sie es ihm persönlich gesagt hatten, war im Rückblick womöglich doch eine Idee zu viel. "Hier ruht Josh Klinghoffer - Freund, Wegbegleiter, Gitarrist." Zusatz: In Letzterem nun entbehrlich. Sorry. Aber lass Freunde bleiben!