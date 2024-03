In Frankreich ist das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch nun in der Verfassung verankert. Kleiner Glückwunsch zu einer Revolution von Frauen mit Männern.

Von Susan Vahabzadeh

Es ist ein Bild des jubelnden Triumphs. Yaël Braun-Pivet, die Präsidentin der französischen Nationalversammlung, klatscht, Präsident Emmanuel Macron, so hört man später in den Nachrichten, ist nach eigenen Angaben wahnsinnig stolz. Die Abgeordneten sind begeistert. So viel zum Stimmungsbild innen, in den Prunkräumen von Versailles. Draußen in Paris, vor dem Eiffelturm steht eine große Menschenmenge, die die historische Abstimmung auf Bildschirmen verfolgt hat und kollektiv aufjauchzt. So, meine Damen und Herren, sieht Freude aus.