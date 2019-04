1. April 2019, 18:48 Uhr Recherche Tatort Gier

Das Zentraltheater erkundet das Bahnhofsviertel

Von Egbert Tholl

Das Zentraltheater ist in der Paul-Heyse-Straße beheimatet, geht man einmal ums Eck oder ein bisschen Richtung Westen, befindet man sich mitten im Bahnhofsviertel. Da, wo es wild ist. Und wo man, so Cornel Franz, alle Aspekte von Gier erleben kann. "Bruder Gier" heißt das Rechercheprojekt von Ulf Goerke, bei dem der Zuschauer, ausgehend vom Zentraltheater, das Bahnhofsviertel erkundet. Goerke hat vor einigen Jahren an der Bayerischen Theaterakademie seinen Regieabschluss gemacht, damals war sein Professor und Studiengangsleiter Cornel Franz. Mit ihm zusammen hat Ulf Goerke "Bruder Gier" erdacht.

Erst wird man auf einen Bürgerchor treffen, der sich aus Migranten und Bewohnern des Bahnhofsviertels zusammensetzt. Hier beginne, so Franz, die Auseinandersetzung "mit dem Wahnsinn des Bahnhofsviertels". Von dort geht es zur "Tatortbesichtigung", also zum Hauptbahnhof, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob "das Viertel ein Auffangbecken derer ist, die es mit der Gier nicht gepackt haben". Neid und Gier, zwei Seiten einer Medaille, dazu kommt das Prekäre: käuflicher Sex und der Arbeiterstrich. Letzterer besteht aus Männern, die auf Arbeit warten. Im Bus, auf der Fahrt zum Bahnhof, werde auch erzählt, wie sich die Stadt engagiere, wie Ehrenamtliche helfen. "Sonst würde alles zusammenbrechen, dann wären die guten Vibrations der sauberen Stadt München weg."

Mit "Bruder Gier" will das Zentraltheater, so dessen Leiter Simon Riggers, den Dialog mit den Menschen im Viertel weiter verstärken. Seit diesem Jahr erhält das Haus vom Kulturreferat erstmals Spielstättenförderung, und es dürfte sehr im Sinne dieser Förderung sein, Theater aus dem Viertel mit dem Viertel für das Viertel zu machen. Gleichzeitig bemüht man sich um inhaltliche Relevanz. Franz: "Wir wollen nichts Umfassendes berichten, sondern aufzeigen, was Gier mit uns anstellt.

Zu Beginn unseres Lebens ist Gier ja etwas Tolles, die Lebensgier eines Babys. Später kehrt sich das um." Das Zentraltheater sei ja ein kleines Haus, eigentlich sei das Riesenthema geradezu hypertroph für dessen überschaubare Möglichkeiten. Aber Cornel Franz hat früher Festspiel+, das Rahmenprogramm der Opernfestspiele geleitet, er hat eine Generation von Theatermachern geprägt und hat, soweit es möglich war, deren Arbeiten weiterverfolgt, wenn die schon längst namhafte und eigenständige Regisseurinnen und Regisseure geworden waren. Der Mann kennt sich aus. Goerke ebenso.

Bruder Gier, Di. bis Do., 2., bis 4. April, 20 Uhr, Zentraltheater, Paul-Heyse-Straße 28