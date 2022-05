Nachruf auf Ray Liotta:Der Mann mit den harten Augen

Von Fritz Göttler

Es ist die Art, wie er den Arm auf den Tisch stützt und die Zigarette hält und sich übers Haar streicht, wie er ein transparentes Rauchwölkchen zur Seite bläst und mit harten Augen seine Ex, Melanie Griffith, anguckt, die ihm im Diner gegenübersitzt, und den Mann neben ihr, den sie sich nun geangelt hat und der sie liebt ... Diese Art, die ganze Jugendlichkeit der amerikanischen Achtziger steckt darin, eine Versessenheit, auf deren Grund doch einsame Zärtlichkeit zu spüren ist ... "Du überlegst dir besser gut, ob du sie wirklich willst ... man muss kämpfen für so eine Frau."

Ray Liotta ist Ray Sinclair, und er weiß in diesem Moment, dass der andere, gespielt von Jeff Daniels, der geläuterte Bürolangweiler, kämpfen wird, er selbst ist im Hintertreffen, denn er ist auf Bewährung aus dem Gefängnis raus, und an Nebentischen im Diner sitzen Polizisten. "Something Wild" hieß der Film 1986, von Jonathan Demme (bei uns "Gefährliche Freundin"), und das meint das Lebensprogramm der Achtziger, ein Versprechen auf Leben, auf Abenteuer. Und Ray Liotta, mit seinem schwarzen Haar und weißen Leibchen und dem hingehauchten Rauch, war darin eine Reinkarnation von Jimmy Dean. Auch wenn er am Ende nicht zu den Gewinnern gehören wird, keine Chance.

Die Energie, die Ray Liotta in diesen Film investierte, die böse, hemmungslose, verbrecherische, mörderische und im Herzen wohl ausweglose Energie hat viele seiner Filme geprägt, immer wieder hat sein fieses Lächeln sich in ein keckerndes kurzes Lachen gewandelt, bei dem es einem eiskalt den Rücken runterlief. Er spielte Kleinkriminelle, eher selten Mafiosi, aber auch Cops oder FBI-Beamte, und am besten war er, wenn die beiden Rollen sich überlagerten, in korrupter Verbissenheit. Seine Partner oder/und Gegner in diesen Filmen waren Brad Pitt, Kurt Russell, Sylvester Stallone, Jason Statham, Ryan Reynolds, Andy Garcia. Und natürlich Robert De Niro, Paul Sorvino, Joe Pesci in Martin Scorseses "GoodFellas".

Das war Rays große Chance, 1990, ein Junge, der nur einen Wunsch hat. "Ich will ein Gangster werden", weil das echt cool ist, weil man edle Klamotten trägt, so dass man ausschaut wie die Leute aus Hollywood, weil man überall dabei ist, in den Bars, bei den Frauen, beim Terrorisieren und beim Totschlagen. Auch der Regisseur Scorsese ist fasziniert von diesem Chic, er sieht den Film als Doku eines Lifestyles, drei Jahrzehnte in der Mafia, und Liotta als sein Model. Liotta ist hier ein Überlebender, am Ende, sagt Scorsese, erkennt er, welchen Horror er über sich selbst gebracht hat, und es ist alles viel zu spät, er muss raus, aber wer dabei sein darf, kann nicht wieder rauskommen ...

Dass er beim Mafia-Klassentreffen nicht dabei war, hat ihn doch verletzt

Dass er nicht beim "Irishman" dabei sein durfte, dem großen späten Mafia-Klassentreffen, das Scorsese 2019 für Netflix inszenierte, mit De Niro und Al Pacino und Pesci, das hat Ray Liotta dann doch bekümmert, auch wenn er sich nicht sehr laut beklagt hat. Aber vielleicht ist Jonathan Demme eher sein Regisseur gewesen als Scorsese, und natürlich Phil Alden Robinson, in dessen traumhaft schönem "Feld der Träume" Ray Liotta 1989 der Baseballspieler Joe "Shoeless" Jackson war und Kevin Costner half, ein Mais- in ein Baseballfeld zu verwandeln und dort den amerikanischen Traum zu verorten. "Is this Heaven?" - "It is Iowa."

Ray Liotta ist auf eine typische Weise amerikanisch in vielen seiner Filme, auch die fiesen Sachen kommen ganz natürlich bei ihm. In "Forever Mine", 1999, von Paul Schrader, spannt ihm schon wieder einer die geliebte Frau aus, diesmal Joseph Fiennes, zweimal innerhalb einiger Jahre. Beim ersten Mal ist das einfaches Typecasting, Liotta wirkt wie ein Zuhälter, notierte Greil Marcus, beim zweiten ist es richtig gut, da schaut er aus wie Richard Nixon.

Detailansicht öffnen Mentor und Lehrling: Robert De Niro und Ray Liotta in "GoodFellas". (Foto: Verleih)

In "Blow", einem Pablo-Escobar-Epos von Ted Demme, 2001, ist er, eine schöne Überraschung, der Vater von Johnny Depp, der seinem Sohn nicht klarmachen kann, dass er im Drogengeschäft draufgehen wird. Einmal wurde Liotta richtig übel mitgespielt, in "Hannibal", 2001, von Ridley Scott, wird er unter Drogen gesetzt, sein eigenes Hirn wird ihm rausgepult und serviert von Hannibal Lecter. In "The Many Saints of Newark", dem Soprano-Prequel, spielt er den Mafiaboss "Hollywood Dick" Moltisanti und dessen Zwillingsbruder Sally, der im Gefängnis hockt.

Am Donnerstag ist Raymond Allen Liotta, geboren am 18. Dezember 1954 in Newark, New Jersey, mit 67 in der Dominikanischen Republik gestorben, bei Dreharbeiten zu einem neuen Film.