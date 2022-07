"Rave the Planet" in Berlin:Rausch und Katharsis

Von Joachim Hentschel

Über den Geschmack, die Farbe und Konsistenz des Berliner Himmels ist ja schon so oft so viel Unpassendes gesagt worden, dass wir es dieses Mal kurz halten wollen: Es sieht regnerisch aus an diesem Samstagnachmittag. Was man im Mördersommer 2022 ja durchaus begrüßen könnte, aber heute kommen die Wolken zur Unzeit. Denn der Tag soll die große Technoparty werden, vom frühen Nachmittag bis in die Nacht. Das ungehemmte, stadtweit spürbare Fest, unter freiem Himmel. Ein weithin strahlendes Symbol, auch ein gleißender Stinkefinger in Richtung der Nörgler, und am besten mit allen Leuten, die irgendwie zu mobilisieren sind. Ein bisschen Sonne hätte da geholfen.