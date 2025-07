In Frankreich darf man noch rauchen, aber nur zu Hause, damit es einem niemand nachmacht. Na super. Über die antiautoritären Erziehungsmethoden liberaler Staaten.

Von Philipp Bovermann

Dem Raucher ergeht es wie dem zeitgenössischen Menschen an sich, er fühlt sich umstellt. Man hat ihn aus den Bars, Flugzeugen und Kinos gejagt, auch in Filmen raucht so gut wie keiner mehr, zumindest nicht freiwillig, allenfalls nach Beschuss. Der Raucher ist unsichtbar geworden. Er darf nicht partizipieren am Fortschritt des Weltgeistes, der bei aller Verrohung im großen politischen Ganzen doch auch immer wieder merkwürdige barbarische Gepflogenheiten alter Tage abhustet. Einige jedenfalls.