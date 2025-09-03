In den Führungsetagen einiger der mächtigsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt wimmelt es von Rationalismus-Anhängern. Beeinflusst diese Bewegung längst das Leben von Milliarden Menschen?

Von Michael Moorstedt

Wie können wir uns die Welt erklären? Diese Frage brachte der Menschheit allerhand Religionen und Kulte, sie brachte aber auch Aufklärung und Vernunft. Die neueste und vielleicht radikalste Version der Sehnsucht des Menschen nach Verständnis bei gleichzeitiger Selbstüberhöhung entstammt den frühen Nullerjahren, hat sich seit ihren Anfängen in Blogs und Online-Foren tief im Silicon Valley verankert – und nennt sich Rationalismus.