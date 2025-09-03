Zum Hauptinhalt springen

RationalismusDie neue Religion des Silicon Valley

Lesezeit: 5 Min.

Paypal-Mitgründer und Palantir-Investor Peter Thiel gilt als früher Unterstützer des Rationalismus.
Paypal-Mitgründer und Palantir-Investor Peter Thiel gilt als früher Unterstützer des Rationalismus. (Foto: Rebecca Blackwell/AP)

In den Führungsetagen einiger der mächtigsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt wimmelt es von Rationalismus-Anhängern. Beeinflusst diese Bewegung längst das Leben von Milliarden Menschen?

Von Michael Moorstedt

Wie können wir uns die Welt erklären? Diese Frage brachte der Menschheit allerhand Religionen und Kulte, sie brachte aber auch Aufklärung und Vernunft. Die neueste und vielleicht radikalste Version der Sehnsucht des Menschen nach Verständnis bei gleichzeitiger Selbstüberhöhung entstammt den frühen Nullerjahren, hat sich seit ihren Anfängen in Blogs und Online-Foren tief im Silicon Valley verankert – und nennt sich Rationalismus.

Zur SZ-Startseite

Künstliche Intelligenz
:Die ratlose Spezies

KI werde uns lästige Aufgaben abnehmen, so lautete das Versprechen. Inzwischen aber lagern immer mehr Leute nicht nur das Denken, sondern auch Gefühle an Chat-GPT aus. Doch was bleibt vom Menschen, wenn die KI alles entscheidet?

SZ PlusEin Essay von Michael Moorstedt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite