Untitled (Toni), 2019. Alle Bilder sind aus dem Prestel-Band "I can make you feel good".

Ein Schwarzer veröffentlicht mitten in die Corona-Pandemie und die Black-Lives-Matter-Aufstände hinein ein Fotobuch mit dem Titel "I Can Make You Feel Good". Zu sehen sind junge Afroamerikaner, die sich entspannt auf Picknickdecken fläzen, Sport machen oder Langeweile kultivieren. Warum? Ein Anruf bei dem 25-jährigen Fotografen Tyler Mitchell in New York, der 2018 über Nacht berühmt wurde, als er Beyoncé porträtierte und damit der erste Schwarze war, der ein Vogue-Cover fotografiert hat.