Nachruf auf Raquel Welch:Nicht eure Barbie

Von Fritz Göttler

"Good Man Hard to Find ...", betitelte 1997 die New York Times eine Kritik zu "Victor/Victoria", der Broadway-Version des tollkühnen Gender-Geniestreichs von Blake Edwards über eine Frau, die sich in den Dreißigern in Paris als Mann verkleidet, der als Frauenverkörperer sagenhafte Erfolge feiert. Julie Andrews zog das 1982 fantastisch durch für ihren Mann Blake Edwards, Raquel Welch versuchte sich dann damit am Broadway, mit weniger Erfolg.