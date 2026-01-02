Was für ein satter, dunkler Trotz. Poesie gepaart mit einem Aufbegehren, das ist Musik von jemandem, der nicht gewillt ist, alles einfach hinzunehmen. Ihre Interpretin tut das auch nicht, Raphaela Gromes, Cellistin mit sehr eigenem Kopf. Am Klavier begleitet sie hier Julian Riem, ihr symbiotischer Künstlerpartner, der vom Fleck weg mitgerissen wird von Gromes’ unabdingbarer Expressivität. Sie stürzen sich in diese Cellosonate, loten ihre fantastisch große, genialische, selbstbewusste Geste aus, verfallen in aufregende Dialoge voller Wagemut, schichten schroffe Klavierakkorde und weit Raum greifenden Cellogesang übereinander.