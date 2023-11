Eine Berliner Galerie sagt eine Ausstellung mit Fotos zu "muslimischem Leben" ab - da fehle angesichts der aktuellen Situation in Israel die "jüdische Perspektive". Wie bitte?

Von Sonja Zekri

Ein Plastikstuhl im Meer. Ein Schwarzer in blütenweißem Hemd, in der Hand eine rote Rose. Eine Frau - ein Mann? - mit einem zitronengelben Tuch vor dem Gesicht, darunter viel nackte Haut. Aber auch: eine Frau mit Kopftuch. Ein betender Muslim. Zwei Bilder mit einem Tuch, das an die Kuffiya, das Palästinensertuch, erinnert.