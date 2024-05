Von Philipp Bovermann

Was genau derzeit bei Christie's passiert, ist nicht bekannt. Man gibt sich wohl Mühe, möglichst wenig nach draußen dringen zu lassen. Eins aber ist klar: Die Uhr tickt. Am Freitagabend läuft ein Countdown ab, den Hacker im Darknet gepostet haben. Sie fordern ein Lösegeld in unbekannter Höhe - ansonsten wollen sie persönliche Daten von Käufern und Verkäufern bei Christie's ins Netz stellen. Zur Klientel des Auktionshauses gehören einige der mächtigsten und reichsten Menschen der Welt. Kunden, die Diskretion schätzen.