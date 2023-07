Von Jakob Biazza

Er habe sich damals, an einem Abend Anfang der Siebziger, "recht einsam" gefühlt, erzählte Randy Meisner in Interviews immer mal wieder, mit seiner feinen Lakonie. Die Tage sind in Los Angeles, wo er damals lebte, ja satter beleuchtet als überall sonst auf der Welt, dafür können die Nächte sehr dunkel werden, wenn man sie alleine verbringen muss. Also tat Meisner, was jeder vernünftige Sänger und Songwriter getan hätte: Er setzte sich hin und fing an zu singen. "All alone at the end of the evening", strömte es aus ihm heraus. Und "the bright lights have faded to blue". Wenn es wahr ist, oder vielleicht sogar wahrhaftig, muss man es ja auch nicht komplizierter ausdrücken, als es ist.