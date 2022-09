Von David Steinitz

Wartezimmer kennt man vom Arzt, von Amtsstuben und anderen Orten, an denen man eigentlich nicht sein möchte. Fans der Band Rammstein haben am Donnerstagvormittag die perfide digitale Version des Wartezimmers kennengelernt. Um zehn Uhr startete dort der Vorverkauf für die große Europa-Stadiontournee der Band 2023, für Deutschland zunächst mit jeweils zwei Konzerten im Münchner und im Berliner Olympiastadion.

Wer sich um Punkt 9.59 Uhr verboten früh aus der Feuilletonkonferenz auswählte, um Punkt zehn Uhr auf der Webseite des Rammstein-Tickethändlers Eventim vorstellig zu werden, landete allerdings nicht wie gewohnt auf der Buchungsseite, sondern in einem Warteraum. Dringende Warnung in roten Lettern: Schließen Sie dieses Fenster nicht, öffnen Sie auch keinen anderen Browser, sonst verlieren Sie Ihren Platz in der Schlange. Darunter war ein kleines, sisyphushaftes Männchen abgebildet, das sich im Schneckentempo in einem grauen Gang langsam von links nach rechts bewegte, um die verbleibende Zeit bis zur Weiterleitung auf die eigentliche Webseite anzuzeigen - ohne die konkrete Zeit auch in Zahlen zu benennen. Es waren dann in diesem Fall gute anderthalb Stunden.

In dieser Zeit war der rammsteinaffine Teil des Internets bereits explodiert. In den sozialen Netzwerken schimpften die Fans auf die dilettantische Vorbereitung seitens Eventim. Wobei man zum Schutz der Firma sagen muss, dass sie natürlich auch nichts dafür kann, wenn es viel mehr Nachfrage als Angebot gibt. So viel Nachfrage, dass zum Beispiel für München bis zum Mittag zwei weitere (bereits in der Hinterhand geplante) Konzerttermine freigeschaltet wurden. Vier Mal Olympiastadion, das schafft allerhöchstens eine Handvoll Künstler weltweit. Und selbst bei anderen stadiongroßen Bands, wie den Rolling Stones zum Beispiel, sind die Karten nicht so schnell weg, sondern noch lange verfügbar.

Welche Plätze sich hinter den 13 Kategorien verbargen, wurde nirgends erklärt

Verglichen mit den Stones (und auch eher nur mit denen), die für die vorderen Kategorien gleich ein paar Hundert Euro pro Ticket haben wollten, sind die Rammstein-Tickets außerdem beinahe günstig: Sie kosten für die München-Gigs zwischen knapp 100 und knapp 150 Euro. Was die Aufteilung der einzelnen Kategorien anging, gab es von Fan-Seite - nicht ganz zu Unrecht - auch Ärger.

Normalerweise kann man bei Eventim wählen zwischen Bestplatzbuchung (der Käufer wählt die Kategorie, der Algorithmus die Plätze) und Saalplanbuchung (der Käufer schaut sich auf einem Plan genau an, wo er sitzen will, und wählt direkt Block Y8, Reihe 60, Platz 19 oder was auch immer an). Das ging in diesem Fall nicht. Die Saalplanbuchung war deaktiviert, wahrscheinlich, weil sonst das System endgültig zusammengebrochen wäre. Das führte aber dazu, dass man, wenn man den Warteraum endlich hinter sich hatte, mehr oder weniger die Katze im Sack kaufen musste. Denn welche Plätze genau sich hinter "Kategorie 1 - Sitzplatz", "Stehplatz Rang" oder "Feuerzone" verbargen, wurde nirgends im Detail erläutert. Insgesamt gab es für München 13 verschiedene Kategorien und den Unterschied zwischen "Kategorie 1 - Sitzplatz - evtl. sichtbehindert" und "Kategorie 5 - Sitzplatz - evtl. sichtbehindert" (ja es gab allein fünf verschiedene "evtl. sichtbehindert"-Kategorien) hätte man als Käufer dann vielleicht doch ganz gern vor dem Tag des Stadionbesuchs gewusst. Weil man für 100 Euro ja ungern einen Scheinwerfermast bewundern möchte.

Und weil die Seite auch nach dem Warteraum immer wieder Fehlermeldungen anzeigte und man ständig neu laden musste, war man letztlich gezwungen, irgendwas Verfügbares zu kaufen. Dabei wurde die Saalplanbuchung für andere europäische Städte wie Wien oder Budapest durchaus angeboten. Eventim äußerte sich auf SZ-Anfrage bislang nicht zu den Problemen und dem negativen Feedback im Netz.

Im Verlauf des Donnerstags fielen für alle Konzerte immer wieder vereinzelt Karten ins System zurück, aber alle vier Münchner Konzerte scheinen schon nah am Stadium "ausverkauft" zu sein - es sei denn, Eventim hält absichtlich noch Tickets zurück, um den Hype zu fördern. Ein Vorgehen, das bei Konzerttickets nicht unüblich sein soll, auch wenn es keiner zugibt. Wer es lieber stressfrei möchte und schon immer mal nach Litauen reisen wollte: Für Vilnius bekam man zumindest am Donnerstagnachmittag noch problemlos Karten.