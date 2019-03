28. März 2019, 16:43 Uhr Debatte um Video Alles nicht so gemeint?

Rammstein veröffentlichen ein neues Video, in dem die Bandmitglieder als KZ-Häftlinge auftreten. Die Empörung ist groß und es bleibt die Frage: Wem nutzt diese Provokation?

Von Sonja Zekri

Ende des Jahres hat Michel Houellebecq Donald Trump gelobt. Ein Essay im amerikanischen Harper's Magazine trug den Titel "Donald Trump is a good president", und im Text fanden sich viele Übereinstimmungen zwischen dem französischen Schriftsteller und dem amerikanischen Präsidenten. Wenige Wochen später erschien Houellebecqs Roman "Serotonin", und wer auch immer geglaubt hatte, diesen Termin ignorieren zu können - nach Houllebecqs Trump-Huldigung war das kaum noch möglich.

Am Dienstagabend hat die Band Rammstein eine 35 Sekunden lange Szene aus dem Video zu ihrem neuen Album veröffentlicht. Es zeigt die Band-Mitglieder in der gestreiften Kleidung von KZ-Häftlingen mit einem gelben Stern auf der Brust. Sie stehen auf einer Art Galgen und tragen einen Strick um den Hals. Till Lindemann, der Sänger, blutet. Danach erscheint in Fraktur, weiß auf schwarz, unter einem irgendwie runenartigen oder eiserneskreuzartigen Logo das Wort "Deutschland" sowie das Erscheinungsdatum des ganzen Videos in römischen Ziffern, nämlich am Mittwoch um 18 Uhr.

Daraufhin geschah zweierlei: Bei Fans wuchs mit der Vorfreude auf das neue Album auch die Hoffnung, dass es für die KZ-Szene eine plausible oder zumindest irgendwie erträgliche Erklärung geben werde, sobald man erst den ganzen Clip gesehen hat. Bei sehr vielen anderen, zumal bei den jüdischen Verbänden, überwog der Ekel. Zentralratspräsident Josef Schuster kritisierte, dass der Holocaust zu "Marketingzwecken missbraucht" werde. Seine Vorgängerin Charlotte Knobloch sprach von einer "Verharmlosung" des Holocaust. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, warnte, eine Skandalisierung zu Verkaufszwecken könne eine "rote Linie" überschreiten, war aber bereit, sich positiv überraschen zu lassen, sollte das neue Album "Lieder gegen den Judenhass" enthalten. Und der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller (CSU) lud die Band nach Dachau ein, um "vor Ort über die NS-Gräuel zu informieren".

Es ist natürlich nicht völlig ausgeschlossen, dass das Video tatsächlich einen Zusammenhang herstellt, in dem vier deutsche Musiker, die sich als KZ-Opfer verkleiden, irgendwie aufklärerisch oder gewieft wirken. Auch wenn man sich nur schwer vorstellen kann, welcher Kontext das genau sein könnte. Und was wäre damit gewonnen? Dass die Vertreter der jüdischen Verbände wie alarmistische Trottel dastehen? Dass alle sich ein bisschen schämen, weil sie die Dekonstruktionskraft der Popkultur unterschätzt haben? Gestern Riefenstahl-Ästhetik und Latex-Höschen, heute der gelbe Stern, alles ein Spiel mit Zitaten, alles nicht so gemeint.

Aber wie gestrig, wie altmodisch wirkt das Spiel mit solchen Zitaten, wenn die Originale längst wieder durch das Land stolzieren und bisher noch niemand, kein Politiker und kein Musiker, einen Kontext gefunden hat, der das erträglich macht?