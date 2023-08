Rammstein:Gericht weist Lindemann-Antrag gegen Shelby Lynn zurück

Von Jakob Biazza

Das Landgericht Hamburg hat einen Antrag von Till Lindemann auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Shelby Lynn zurückgewiesen. In dem Verfahren hatte der Rammstein-Sänger insgesamt drei Äußerungen der Nordirin angegriffen. Diese hatte Ende Mai nach dem Besuch eines Rammstein-Konzerts im litauischen Vilnius auf Twitter geschrieben: "Ich bin das Mädchen, das bei Rammstein unter Drogen gesetzt wurde." ("I'm the girl that was spiked at Rammstein.") Auf Instagram hatte sie ein Foto gepostet, das Hämatome an ihrem Körper zeigt. Dazu der Text: "I was spiked at the concert, only had 2 drinks at pre party. And Till gave everybody a tequila shot. I don't know when this happened or how."