Am Abend spielt die Band ihr erstes von vier Konzerten der laufenden Tournee in München. Die Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann wegen seines Umgangs mit jungen Frauen wiegen schwer.

Für die Rockband Rammstein und ihren Frontmann Till Lindemann steht am Abend das erste von vier Konzerten in München auf dem Programm. Gegen 20.30 Uhr sollen die Musiker auf der Bühne des Olympiastadions erscheinen.

Die Süddeutsche Zeitung und der NDR hatten von schweren Vorwürfen berichtet, die Lindemann mehrere Frauen machen. Es geht um Machtmissbrauch sowie mutmaßlich systematische sexuelle Übergriffe während und nach Konzerten.

In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es, man nehme die Vorwürfe außerordentlich ernst. "Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt - vor und hinter der Bühne."

Die Band geht Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Umgang ihres Sängers mit Frauen selbst nach. Dafür hat die Gruppe eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Ziel ist es demnach, die Sachlage aufzuklären.

Für die Münchner Konzerte wurden bereits einige Veränderungen angekündigt: So soll es die sogenannte "Row Zero", die berüchtigte Reihe Null, in München nicht in der bisherigen Form geben. In dieser Zone hatten offenbar viele der Frauen Konzerte verbracht, die für Treffen mit Lindemann akquiriert worden sein sollen. Es wird in München auch keine Aftershow-Partys geben. Außerdem hat das Management ein Awareness-Konzept angekündigt.

Im Juli spielt die Band auch mehrere Konzerte in Berlin. Dort hat sich die Landesregierung eingeschaltet und Aftershow-Partys auf Liegenschaften, die sie verantwortet, verboten. Dazu zitiert die Zeitung BZ Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD): "Es gilt die Ermittlungen abzuwarten, aber die Vorwürfe wiegen so schwer, dass Schutz und Sicherheit der Frauen hier absoluten Vorrang haben."