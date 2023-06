Von Jakob Biazza

Die Staatsanwaltschaft in Litauen will keine Ermittlungen gegen Rammstein einleiten. Damit bestätigte sie am Freitag die Entscheidung der Polizei in Vilnius, die bereits vor ein paar Tagen entschieden hatte, kein Verfahren anzustrengen. Nach Prüfung und Bewertung der erhaltenen Informationen sei der Schritt "legitim und begründet", teilte die Behörde mit.