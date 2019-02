25. Februar 2019, 06:12 Uhr Oscar 2019 Olivia Colman und Rami Malek gewinnen Oscars als beste Hauptdarsteller

Olivia Colman küsst ihre Trophäe, die sie für die Hauptrolle in "The Favourite" gewonnen hat.

Malek dankt der Band "Queen", deren verstorbenen Sänger Freddie Mercury er im Film "Bohemian Rhapsody" spielt. Colman entschuldigt sich bei Glenn Close.

Olivia Colman hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie spielt die Queen Anne in Yorgos Lanthimos Film "The Favourite - Intrigen und Irrsinn". In ihrer Dankesrede entschuldigte sie sich bei ihrer Kollegin Glenn Close, die ebenfalls für den Award nominiert war. "Du warst so lange mein Vorbild. Ich wollte nicht, dass es so kommt."

Neben Close und Colman waren Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("Die Frau des Nobelpreisträgers"), Lady Gaga ("A Star Is Born") und Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") nominiert.

Der Oscar für den besten Hauptdarsteller ging an Rami Malek. Er erhielt die Auszeichnung für seine Rolle als Freddie Mercury in Bryan Singers Film "Bohemian Rhapsody". "Ich war nicht die offensichtliche Wahl, aber ich schätze, es hat funktioniert", sagte Malek. "Ich bin der Sohn ägyptischer Immigranten. Meine Geschichte wird jetzt gerade geschrieben."

Malek setzte sich gegen Christian Bale ("Vice - Der zweite Mann"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate") und Viggo Mortensen ("Green Book - Eine besondere Freundschaft") durch.