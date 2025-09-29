Es gibt ein Lied, das schon fast alles erzählt über Ralph Siegel, den Unermüdlichen. Wie viele seiner besten Songs besitzt es den Zauber des Zugänglichen, eine melodiöse Einfachheit. Man bekommt es nicht mehr so leicht aus dem Kopf, wenn man es einmal gehört hat: „Theater“, getextet von Bernd Meinunger und erstmals gesungen von Katja Ebstein im Frühjahr 1980, ist eigentlich auch ein Lied über den Schlagerkomponisten selbst, der es bei Aufführungen am Klavier begleitete und dabei weiße Handschuhe mit Clownsfiguren am Handgelenk trug.
MusikEin bisschen Liebe
Lesezeit: 2 Min.
Er hat den Eurovision Song Contest und den deutschen Schlager geprägt wie kaum ein anderer: Zum 80. Geburtstag des Komponisten Ralph Siegel.
Von Christian Mayer
Ingrid Noll:„Ich bin glücklich, wenn ich am Rechner sitzen und spinnen kann“
Was unterscheidet die Ängste der Jugend von denen des Alters? Ein Gespräch mit der berühmten Krimiautorin Ingrid Noll über die großen Fragen des Lebens – anlässlich ihres 90. Geburtstags.
Lesen Sie mehr zum Thema