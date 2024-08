Zum Tod von Synchronregisseur und Dialogautor Rainer Brandt, der Bud Spencer und Terence Hill in Deutschland zu Stars machte. Sein Schnodderdeutsch war stilbildend für ein Komödienjahrzehnt.

Von Bernhard Heckler

Hören wir kurz zusammen in den legendären Italowestern „Vier Fäuste für ein Halleluja“ mit Bud Spencer und Terence Hill. So klingt er: „Schnallt eure Friedenshaken ab. […] Ich nehm dir die Kohlen nur ab, damit du die Pferde nicht bestechen kannst. […] Schnallt eure Metallspucker ab. […] Du tust, was ich dir sage, oder ich hau dir auf’s Maul. […] Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. […] Wie geht’s dem Hosenscheißer und seiner Furzerei? […] Machst du das noch mal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. […] [Fress – Schmatz – Rülpsgeräusche] […] Wenn du noch einmal mit den Augen zwinkerst, dann zwinker ich mit den Fingern.“