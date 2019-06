16. Juni 2019, 18:47 Uhr Rätselraten Der Leser als Schlüsselfigur

Ein Escape Room im Buchladen lockt zum Rätselraten

Von Hanna Emunds

Seitenweise suchen die Besucher nach Hinweisen, die sie zum Schlüssel aus dem Rätselraum führen. (Foto: Robert Gongoll/Hugendubel)

Der "Raum der Stille" in der Buchhandlung Hugendubel am Stachus ist eigentlich für Menschen gedacht, die sich gerne mal mit einem Buch von der Welt zurückziehen wollen. Schallisoliert kann man hier auf weichen Kissen zwischen den Seiten abtauchen und den Alltagsstress um sich herum einfach mal vergessen. Von nun an verwandelt sich der "Raum der Stille" jedoch jeden Freitag und Samstag in ein Zimmer voller Anspannung: Wenn hier Gruppen an Rätsellösern dunkle Geheimnisse ergründen, wird bisweilen lebhaft und hitzig diskutiert.

"Im Kopf des Buchhändlers Heinrich" ist der Name des neuen Escape Rooms im Hugendubel. Die Verbindung zum Traditionsunternehmen aus München ist unübersehbar: Im Jahr 1893 eröffnete Heinrich Karl Gustav Hugendubel seinen ersten Buchladen im Herzen Münchens und legte so den Grundstein für das Familienunternehmen. Die Geschichte des Hauses steht im Escape Room jedoch nicht im Vordergrund. Zwar spricht Heinrich aus versteckten Boxen zu den Spielern und mahnt sie zur Eile, da sie sonst in seinen Gedanken verlorengehen könnten. Viel mehr geht es aber um Spaß und Spannung, und natürlich um Bücher und Lesen. Innerhalb von 60 Minuten müssen die Teams bestehend aus zwei bis vier Spielern verschiedene Rätsel lösen und Aufgaben bestehen, um am Ende den gesuchten Schlüssel in die Freiheit zu finden.

Innerhalb von 60 Minuten müssen die Teams verschiedene Rätsel lösen, um am Ende den gesuchten Schlüssel in die Freiheit zu finden. (Foto: Robert Gongoll/Hugendubel)

Ein Erlebnis rund ums Lesen mit der Buchhandlung als Ort des Abenteuers, das ist ein bis jetzt einzigartiges Konzept. Ausgedacht hat es sich die Marketingabteilung von Hugendubel, kreativ umgesetzt wurde es von der Werkstudentin Romy Reichert, die Buchhandel und Verlagswirtschaft studiert. Sie überlegte sich die Rätsel und designte die Innenausstattung des Raums, fertigte dafür mit Schreinern Regale an und entwickelte versteckte Mechanismen, die während des Spiels ausgelöst werden können.

Hugendubel erhofft sich vor allem, Menschen in den Laden zu locken, die sich dort vielleicht sonst nicht verlaufen würden. Heute, da viele ihre Freizeit lieber mit Streamingdiensten und Social Media verbringen, sollen die Menschen wieder für die spannenden Welten zwischen den analogen Buchseiten begeistert werden. Und im besten Fall auch wieder mehr Bücher kaufen. Das Konzept scheint aufzugehen: Die wenigen Plätze für das Eröffnungswochenende waren schnell ausverkauft (die Karte für eine Vierergruppe kostet 24 Euro), und auch die Veranstaltungen in den kommenden Wochen sind schon jetzt fast ausgebucht. Geöffnet hat der Escape Room noch bis voraussichtlich Ende des Jahres.

Escape Room, jeden Freitag, 16.30 Uhr und 18.15 Uhr, jeden Samstag 15.30 Uhr und 17.15 Uhr, Hugendubel, Karlsplatz 12, t 30 75 75 75