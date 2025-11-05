Alle haben gewartet, so wahnsinnig lang. Und so überaus geduldig. Und dann kommt der erste, komplett perfekte Radiohead-Moment ganz plötzlich und unerwartet. Grelle Bilder flackern über die Großbildschirme in der Movistar Arena in Madrid. „Exit“-Symbole leuchten auf, Piktogramme von kleinen, rennenden Menschen, die von Parkverbotszeichen geblockt werden. Aus den Boxen donnern Bässe und Breakbeats, eine Frequenzwelle weiter oben hört man eine Stimme, die in freundlicher Seelenruhe von Gefahr und Flucht spricht. Es wird sogar ein Männchen eingeblendet, das alles in Gebärdensprache übersetzt.