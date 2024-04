Von Egbert Tholl

"Tausende Jahre wurde die Erde ausgebeutet, jetzt sind wir es, unsere Körper, die ausgebeutet werden. Und wir offerieren es für umsonst." Nein, das wird kein Öko-Drama, das wird eine fantastische Körpershow, eine Choreografie, die gar keine Worte (die teils artifiziell aus dem Off kommen) bräuchte, weil die vier Menschen auf der Bühne allein mit ihrer physischen Anwesenheit alles erzählen. "Fugue Four: Response" eröffnet das Festival "Radikal jung" im Münchner Volkstheater mit einem auf dem Theater beliebten Thema, der Optimierung des eigenen Körpers, dessen Kapitalisierung, dem Diktat funktionstüchtiger Schönheit. Aber was sich Olivia Axel Scheucher und Nick Romeo Reimann da erdacht haben und zusammen mit Luca Bonamore und Pilar Borower auf die Bühne bringen, ist von so überlegener Coolness und Eigenart, dass man schon lange überlegen muss, wann man etwas Vergleichbares gesehen hat. Bei Florentina Holzinger, ja, das schon. Aber sonst?