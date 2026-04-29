Es hätte so schön werden können für Noah und Yasmin. Raus aus der Stadt, 42 Quadratmeter mit zwei Kindern, das ist zu eng, dann besser dieses Haus ersteigern, war eine Auktion, also bezahlbar. Dass sich das Anwesen dann als vollgemüllte Messie-Bude herausstellte, tat der Begeisterung für das Projekt Dorfleben keinen Abbruch, muss man halt entmüllen. Und die Luft hier draußen ist herrlich. Doch da sind halt noch die Nachbarn. Nebenan weht eine „Reichsflagge“, falls jemand aus dem Dorf grüßt, dann mit steifem rechten Arm, der Briefkasten wurde schon mal beschmiert, eine Scheibe eingeworfen. Noah spielt das runter, Yasmin explodiert.