26. April 2019, 18:40 Uhr Radar Weißgold, Rotgold, Gelbgold

Altmeister, Moderne und Kunsthandwerk: Die wichtigsten Auktionen der nächsten Woche.

Von Dorothea Baumer

Schöne Höhepunkte in der Altmeisterofferte bei Karl & Faber am 10. Mai bilden eine um 1600 entstandene alttestamentarische Szene von Abraham Bloemaert, figurenreich und von üppigem Waldgrün umfangen; wie auch eine in den "Metamorphosen" von Ovid berichtete Apoll-und-Daphne-Begebenheit, die Noel-Nicolas Coypel, gut 100 Jahre später, mit anmutiger Dramatik vergegenwärtigt (je 30 000 Euro). Von Annibale Carracci stammt eine Ölstudie, zwei männliche Köpfe, um 1590 datiert (120 000). Im breiter vertretenen 19. Jahrhundert dominiert Landschaftliches: ein Blick ins Voralpenland von Heinrich Bürkel (18 000) zählt dazu, ein sommerliches Panorama von Carl Spitzweg (60 000) oder auch eine der typischen Venedig-Veduten von Friedrich Nerly (60 000).

Das große Frühjahrsangebot von Schloss Ahlden am 11. Mai umfasst neben Kunst viel Kunsthandwerk, darunter frühes Meißen, aber auch Historistisches, wie eine Vase um 1890 mit seltener Pâte-sur-pâte-Malerei (17 500). Prominentes Stück unter den Goldschmiedearbeiten ist eine Pariser Tabatière in Weiß-, Rot- und Gelbgold von Jean Frémin (33 000). Heimliche Monarchisten dürfte eher ein fünfarmiger Leuchter aus Pariser Werkstätte reizen, der das Monogramm von König Ludwig II. von Bayern trägt (9200, . Unter den Gemälden ist ein Frühwerk von Heinz Mack aus dem Jahr 1954, tonige Malerei mit zentraler Rundform (78 000).

Christie's in New York versteigert in seiner Altmeisterauktion am 1. Mai Hochkaräter aus der Sammlung des Kunsthändlers Richard Feigen. Eine 1425/30 datierte Tafel von Lorenzo Monaco mit dem Bildnis des Propheten Isaias ist auf 1,5 Millionen Dollar taxiert. Ein barockes, Guercino zugewiesenes Vanitas-Stillleben mit Totenkopf und Stundenglas soll mindestens zwei Millionen bringen. Für eine "Madonna mit Kind und Heiliger Lucia" von Annibale Carracci werden bis zu fünf Millionen Dollar erwartet.Das Hauptlos der Auktion Ist ein 1532 signiertes Doppelporträt am Spieltisch des Antwerpener Künstlers Jan Sanders van Hemessen. Das Gemälde gehörte dem amerikanischen abstrakten Maler Frank Stella und ist mit vier bis sechs Millionen Dollar bewertet.

Am 8. Mai geht Nagel mit einer ersten Moderne-Auktion den deutschen Häusern voraus. Sie steht im Zeichen expressionistischer Malerei und Zeichnung. Aus einer baden-württembergischen Privatsammlung werden, neben Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner, mehrere Landschaften und Stillleben von Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff aufgeboten, der bedeutendste Teil der Einlieferung beinhaltet darüber hinaus vier Gemälde von Gabriele Münter. Das früheste datiert aus dem Jahr 1916 und zeigt eine Landschaftsszene, "Straße in Stocksund", geschätzt mit 80 000 Euro. Eine Balkonszene aus den Dreißigern und ein 1934 entstandenes Portrait von Hanna Stirnemann, der ersten deutschen Museumsdirektorin, sind mit 70 000 und 40 000 Euro angesetzt. Die Kunst nach 1945 kann mit Werken von Emil Schumacher, Georg Baselitz und Günther Uecker ebenso aufwarten wie mit Arbeiten von Fontana und Christo.