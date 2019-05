10. Mai 2019, 18:59 Uhr Radar Vom Meister mit dem Papagei

Hochwertig bestückte Altkunst bei Lempertz und ein breites Spektrum des 19. Jahrhunderts bei Van Ham.

Von Dorothea Baumer

So klein, so meisterhaft zeigt sich die dörfliche Szene Jan Brueghels d.Ä. aus dem Jahr 1609, eins der Highlights in Lempertz' hochwertig bestückter Altkunstauktion am 18. Mai. Bis 1748 ist die Herkunft der Kupfertafel zurückzuverfolgen, die damals in die kurfürstliche Sammlung in München gelangte, bis 1911 in der Alten Pinakothek verblieb und nun für 230 000 bis 300 000 Euro zu ersteigern ist. Zu den schönsten Landschaften zählt Claude-Joseph Vernets Küstenszenerie aus dem 18. Jahrhundert, ein Gemälde aus dessen Tageszeiten-Serie (150 000 Euro). Eine pastorale Idylle mit Hirten und Herde steuert sein französischer Landsmann Jean-Honoré Fragonard bei (150 000). Im 19. Jahrhundert zieht Auguste Strobl aus Joseph Stielers Schönheitengalerie für König Ludwig I. die Blicke auf sich, eine Drittversion des Porträts von 1827 (70 000, . Beim Kunstgewerbe am Vortag erwarten Interessenten 115 historische Bronzemörser aus europäischen Ländern und dem vorderen Orient aus einen Zeitraum vom 8. bis 18. Jahrhundert. Die kulturhistorisch bedeutenden Zeugnisse stammen aus der Sammlung Schwarzach.

Flämische Gemälde des 17. Jahrhunderts, darunter ein unveröffentlichtes Madonnenbildnis des Antwerpener Meisters mit dem Papagei (40 000 Euro), führen Van Hams schmale Altmeisterofferte am 16. Mai an. Ein ungleich breiteres Spektrum bietet das 19. Jahrhundert. Otto Grashof signierte 1843 eine großformatige winterliche Bärenjagd (40 000). An der Schwelle zur Moderne operieren sowohl Emile Bernard, Mitbegründer der Schule von Pont Aven, mit dem Aktbild "Die vier Badenden" vertreten (40 000), wie Henry Moret, der eine Küstenlandschaft in spätimpressionistischer Manier festhält (60 000). Prachtstück beim Kunstgewerbe ist ein barockes Antwerpener Schreibkabinett von Hendrik van Soest um 1705 (30 000).

Ein prachtvoller "Kowsch" in Cloisonné-Emaille, üppig verziert mit Blütenmotiven und farbigen Cabochons ist das Titellos in Dr. Fischers Auktion russischer Kunst am 17. Mai. Das vergoldete Trinkgefäß stammt aus der Moskauer Werkstatt Fedor Rückerts (1899-1903), dessen Produkte vornehmlich von Fabergé vertrieben wurden (5000 bis 7000). Über einen Meter misst eine monumentale russische Ikone des 16. Jahrhunderts mit der bildfüllenden Darstellung des Heiligen Johannes im Büßerhemd, die das Angebot anführt (36 000). Prunkvoller zeigen sich zwei russische Ikonen des 19. Jahrhunderts mit dem Christus Pantokrator und dem Heiligen Johannes, gehüllt in ein Silberoklad aus Cloisonné-Emaille (je 15 000). Bei den Antiquitäten werden eine Reihe von Fayencen aus der Sammlung Leopold Wien aufgerufen. Topstück ist ein Renaissancekrug aus der Nürnberger Werkstatt Paul Preunings (10 000).