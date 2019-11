Biblische Szenen, ausgeschmückt wie das Triptychon mit der Anbetung der Heiligen Drei Könige des flämischen Manieristen Jan van Dornicke, gen. Meister von 1518, taxiert auf 100 000 Euro, setzen wichtige Akzente in Lempertz' Auktion Alter Kunst am 16. November. Eine Anbetung aus der Hand Correggios beispielsweise (120 000) oder ein beherzt schreitender Heiliger Christophorus, aus der Memminger Werkstatt Bernhard Strigels (100 000). Ein Bildnis der Heiligen Theresa von Avila, um 1614 bei Peter Paul Rubens (Foto: Lempertz) bestellt, ist mit 250 000 Euro angesetzt. Highlight beim Kunstgewerbe am Vortag ist ein Satz von neun toskanischen Scagliola-Paneelen des 18. Jahrhunderts mit Architekturmotiven (600 000).

Ein Renaissance-Tondo mit der Anbetung des Kindes steht im Mittelpunkt von Van Hams Angebot am 14. November. Er ist Sebastiono Mainardi zugeschrieben, einem Mitarbeiter in der Florentiner Werkstatt Domenico Ghirlandaios (30 000 Euro). Wiederentdeckt wurde ein kleines Gemälde des flämischen Malers David Teniers d.J., eine Gitarre spielende Frau, war fast ein Jahrhundert lang im Besitz der Herzöge von Orléans und soll 60 000 Euro kosten. Im 19. Jahrhundert wird ein Kinderbild des Russen Konstantin E. Makovsky für 280 000 aufgerufen.

Ein Angebotsspektrum, das Werke aus Afrika, Ozeanien, aber auch aus dem asiatischen Raum umfasst, bietet Zemanek-Münster am 16. November. Der seltene Typus einer Tanzmaske "kepong" aus Papua-Neuguinea, vor 1921 gesammelt, soll mindestens 8000 Euro bringen. Die afrikanische Figur eines 64 Zentimeter großen Hermaphroditen der Dogon (Mali) mindestens 10 000 Euro.

Mehr als zwei Dutzend Jugendstil- und Art Déco-Figurinen von Ferdinand Preiss, Otto Poertzel und Demètre H. Chiparus unter anderen bietet bei Taxen bis 30 000 Euro Quittenbaums Offerte am 13. November.