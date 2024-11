Jones wurde 1933 in Chicago geboren, er stand selber als Musiker auf der Bühne, schrieb und arrangierte Songs, leitete ein Plattenlabel und produzierte Songs und war auch in der Filmbranche tätig. Als Kind spielte er Klavier und Trompete, sang in einer Gospel-Gruppe und studierte später Musik. Schließlich verschlug es ihn nach New York, wo er etwa für Count Basie und Dizzy Gillespie arbeitete. 1961 wurde Jones Vizechef der Plattenfirma Mercury Records – als erster Afroamerikaner auf einem vergleichbaren Posten.

Auch er hatte mit Rassismus zu kämpfen, wie er berichtete, und sah darin einen Grund für seinen Ehrgeiz: „Erfolg war ein Weg, die Diskriminierung zu besiegen“, sagte Jones vor Jahren in einem Interview mit dem SZ-Magazin.

Auch Soundtracks zu Filmen komponierte Jones. Am erfolgreichsten war seine Tätigkeit für den Popmusik-Star Michael Jackson Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre: Für ihn produzierte er die Alben „Off The Wall“, „Thriller“ und „Bad“. „Thriller“ gilt bis heute als das meistverkaufte Album der Pop-Geschichte. 80 Mal wurde Jones für einen Grammy nominiert, 28 Mal hat er die Trophäe gewonnen.