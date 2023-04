"Das war die beste Epoche in der Geschichte des amerikanischen Kinos", sagt Quentin Tarantino über New Hollywood.

Regisseur Quentin Tarantino war zum Finale seiner Lesetour in Berlin. Da tobt der Saal - und der Regisseur kündigt seinen letzten Film an.

Von David Steinitz

Ausgerechnet der berühmteste Filmregisseur der Gegenwart, der sein Leben den Bildern verschrieben hat, will nicht, dass man ihn filmt oder fotografiert: Im Berliner Admiralspalast an der Friedrichstraße herrscht am Mittwochabend Handyverbot.