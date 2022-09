Gastbeitrag von A. L. Kennedy

Pharao Ramses II. regierte Ägypten mehr als 60 Jahre lang, in einer Zeit, in der die durchschnittliche Lebenserwartung nur etwa halb so hoch war wie heute. Ramses war ein Gott, ein König, ein Symbol nationaler Macht, ein Bild und ein Name, die überall zu sehen waren und von den Massen angebetet wurden. Sein Verlust war ein psychischer Schock und löste auf diversen Ebenen Panik aus. Aber Ramses herrschte vor mehr als drei Jahrtausenden, in einer Zeit inzuchtgeplagter, zu Göttern erhobener Herrscher, die in einer Luxusblase aus überflüssigen Pflichten, ungerechtfertigten Privilegien, grandiosen Monumenten und undemokratischer Macht lebten. Großbritannien könnte kaum weniger mit einem so weit entfernten, sandigen Ort gemein haben, und mit einer so lang zurückliegenden Ära.