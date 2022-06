Queen in Berlin

Der Gitarrist Brian May (l.) und der Sänger Adam Lambert stehen beim Auftaktkonzert der Europatournee von Queen auf der Bühne der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.

Über 30 Jahre nach Freddie Mercurys Tod spielen Queen in Berlin - mit Nachwuchssänger Adam Lambert. Ist das schnöder Kommerz? Oder eröffnet die Retro-Show neue Blickwinkel?

Von Joachim Hentschel

Ganz am Anfang, noch bevor das Konzert richtig losgegangen ist, fällt gleich jemandem die Currywurst runter. Es tue ihm furchtbar leid, sagt der sichtlich betretene junge Mann zu den Ordnern am Unterrang 206/207 der Berliner Mercedes-Benz Arena. Aber er habe eben, im unübersichtlichen Halbdunkel auf dem Weg zu seinem Sitzplatz, eine Stufe übersehen, sei ins Stolpern geraten. Und habe am Boden eine riesige Sauerei angerichtet.