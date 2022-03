Andrej Soldatow, geboren 1975 in Moskau, ist ein investigativer Journalist. Er ist Herausgeber der Website Agentura.ru über russische Nachrichtendienste. Mit Irina Borogan hat er Bücher wie "The New Nobility" oder "The Compatriots: The Brutal and Chaotic History of Russia's Exiles, Émigrés, and Agents Abroad" geschrieben. Er lebt in London.

(Foto: Alexander Zemlianichenko/AP)