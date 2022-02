Von Nils Minkmar

Im Berliner Ostbahnhof steht am Donnerstagmorgen ein junger Mann mit Rucksack und Wollmütze vor dem Schaufenster der Apotheke. Er sieht sich in größter Versunkenheit ein längeres Video an, es handelt sich um Werbung für das Fußpflegeset der Firma Canesten. Man sieht barfüßige Menschen am Strand, die Sonne scheint, und es wirkt, als habe unser junger Mann hier am Ostbahnhof wirklich noch nie etwas Schöneres gesehen, als enthalte also genau der Fußpflege-Clip alle Codes, die er gerade braucht. Er schaut ihn sich mehrmals an, es sieht nun ein wenig aus, als überlege der junge Mann, wie er hineinkommt in die schöne Welt auf der anderen Seite des Displays. Erst dann erscheint es, als erwache er aus einem Traum. Der junge Mann dreht ab und zieht los. Es ist noch nicht einmal acht Uhr früh, als am Donnerstag eine neue Zeit beginnt.