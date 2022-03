Putins deutsche Jahre:Adresse der Angst

Von Peter Richter, Dresden

Das Haus, in dem Wladimir Putin von 1985 bis 1990 Dienst tat, ist heute ein Rudolf-Steiner-Haus. Ausgerechnet in der Villa, in der die Dresdner Zweigstelle des KGB residierte, sitzt heute die örtliche Filiale der Anthroposophischen Gesellschaft. Das ist kein Scherz, das klingt nur so.