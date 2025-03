Von Paul-Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter

Gerade geht ein Wunsch aus der Frühzeit der psychedelischen Bewegung in Erfüllung. In den Fünfzigerjahren experimentierte in den USA vor allem die konservative Elite mit LSD, Meskalin und Psilocybin. Etwa der Verleger Henry Luce (Time, Fortune, Life) und seine Frau, die republikanische Politikerin Clare Booth Luce. Oder der Multimillionär Al Hubbard, Direktor des Bergbau-Unternehmens Uranium Corporation of Vancouver – und LSD-Aficionado.