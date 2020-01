Detailansicht öffnen Ein Krankenhaus in Kamerun, gebaut mit Design-Build. (Foto: Matthias Kestel)

Die Pinakothek der Moderne erhält einen Pavillon, der künftig als Vermittlungsraum etwa für Kurse mit Kindern dienen soll. So einer fehlt in dem Museumsbau, weil dessen geplanter zweiter Bauabschnitt schlicht nie gebaut worden ist. Erst gab es jahrelang Streit zwischen dem Architekten Stephan Braunfels und dem Bauherrn, dem Freistaat Bayern. Dass dieser jüngst gelöst wurde, bedeutet lange nicht, dass nun tatsächlich gebaut wird. Der Sanierungsstau in zahllosen anderen Kulturbauten Bayerns und die allseits steigenden Baukosten stehen dazwischen. Mit dem Pavillonprojekt greift die Pinakothek nun zur Selbsthilfe: Entworfen wird der kleine Baukörper nicht von einem Stararchitekten, sondern von Architekturstudenten der TU München, die selbst Trägerin des Architekturmuseums ist - eines von vier Museen, die sich die Pinakothek der Moderne (PdM) teilen.

Detailansicht öffnen Schneemann/Schornsteinfeger 1990/91 von K.H. Hödicke. (Foto: Staatliche Graphísche Sammlung München)

Der Entstehungsprozess des Pavillons wird dabei selbst zum Thema einer Ausstellung, und der hat, genau betrachtet, politischen Zündstoff. Denn die Studenten arbeiten dafür mit "Design-Build" - einem Verfahren, das vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn man "in Ländern der Entwicklungswelt Schulen, Kindergärten oder Krankenhäuser baut". Das sagt Andres Lepik, der Direktor des Museums, bei der Jahrespressekonferenz der Pinakotheken. Kosten und Planungsaufwand lassen sich mit "Design-Build" gering halten, weil die Studierenden damit üben und ihre Vorstellungen eins zu eins in der Praxis umsetzen. Die Lehrmethode sei trotzdem "nicht frei von Kritik", heißt es vonseiten des Museums. Wo auf der Welt begibt man sich schon gänzlich gelassen aus Ersparnisgründen in die Hände von Anfängern?

Das Projekt der Pinakothek diene jetzt dazu, "eine breite Öffentlichkeit über die soziale Wirkung und nachhaltige Bedeutung dieser Lehrmethode zu informieren". Der Pavillon soll schon Mitte Juni auf der Nordseite des Hauses eröffnet werden. Er erhält eine Baugenehmigung für ein Jahr, die sich jeweils um ein weiteres verlängern lässt - vielleicht aber für immer, möchte man da ergänzen. Oder auch nur bis die "Erste Welt" ihre Baupreisspirale wieder rückentwickelt hat, und der Bauabschnitt II auf der Südseite der Pinakothek der Moderne dann doch kommt.

Detailansicht öffnen Der Künstler Anish Kapoor. (Foto: Facundo Arrizabalaga/dpa)

Abgesehen von dieser guten Nachricht gab es weitere auf der Jahrespressekonferenz der PdM. Dass es für München in diesem Jahr ein Wiedersehen mit Anish Kapoor geben wird beispielsweise. Das verkündete Bernhard Maaz, der als Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung zuständig ist für die "Sammlung Moderne Kunst" in der PdM. Der indische Künstler, der in London lebt, wird von Mai an die große Rotunde der Pinakothek mit einem eigenen Projekt bespielen. Viele Münchner haben noch Kapoors imposante Schau im Haus der Kunst in Erinnerung, bei der er gewaltige, wie von Blut triefende Wachsquader durch die hohen Türen des NS-Baus schob.

Detailansicht öffnen Manfred Nisslmüllers Objekt "Krone", 1985. (Foto: Pinakothek der Moderne)

Michael Hering, Direktor der Graphischen Sammlung, ist besonders stolz auf die geplante Wiederentdeckung von K.H. Hödicke, dem er von Mitte Juni an eine Retrospektive widmen wird. Hödicke sei eine Schlüsselfigur einer neuen figurativen Malerei der deutschen Nachkriegsmoderne. Schon am 13. Februar wird anlässlich des 100. Todestages von Max Klinger dessen letzter großer Druckzyklus "Zeit" von 1915 in der Grafiksammlung gezeigt. Wie junge Zeitgenossen "Druck machen" (so der Subtitel der Ausstellung "Boxenstop II") beweist dagegen eine neuerliche Kooperation mit Studierenden der Akademie der Schönen Künste von Mitte Mai an.

Angelika Nollert, Direktorin der "Neuen Sammlung", spielt ihren größten Trumpf erst im Herbst aus. Dann wird in ihrer Verantwortung erstmals das Schaudepot in der PdM eröffnet. Der 500-Quadratmeter-Raum befindet sich auf der Westseite. Dort sollen 1000 weitere Exponate gezeigt werden und immer wieder wechselnde Projekte mit aktuellen Experimenten und Forschungsarbeiten aus der Welt des Designs.