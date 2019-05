28. Mai 2019, 18:50 Uhr Programmvorschau Machtvoll

Die neue Spielzeit an der Schauburg

Von Barbara Hordych

Macht kann bewegen, Macht kann missbraucht werden. Wer ohnmächtig ist, wird zum Spielball der Mächtigen. Und wer bestimmt, hat sowieso die Macht. Etwa Gott in Ulrich Hubs Stück "An der Arche um Acht", das sich dem neuen Spielzeitthema "Macht" an der Schauburg auf humorvolle Art nähert: Kurz vor der Sintflut gibt die Taube zwei Tickets pro Tiergattung aus. Ein Riesenproblem für drei Pinguin-Freunde, die partout gemeinsam auf die rettende Arche wollen. Göttlicher Richterspruch hin oder her - sie beschließen, den Dritten auf die Arche zu schmuggeln. Denn wer ist überhaupt dieser allmächtige Gott, der meint, über ihr Schicksal bestimmen zu können? "Hubs Stück behandelt auf kindgerechte Weise die grundphilosophische Frage, wer darüber entscheidet, wer überleben darf", sagt Intendantin Andrea Gronemeyer bei der Vorstellung des Programms für 2019/20 in der Schauburg.

Sieben Premieren für junges Publikum sind geplant, dazu kommt die erneute Zusammenarbeit mit den beiden Festivals "Think Big!" und "Kuckuck". "Macht kommt von machen", konstatiert die Schauburg-Dramaturgin Anne Richter anlässlich der Eröffnungspremiere, die eine Figur in den Mittelpunkt rückt, die gar nichts mehr machen kann: In Franz Kafkas "Die Verwandlung" erwacht Gregor Samsa als riesiger Käfer, der völlig machtlos ist und schließlich zugrunde geht. Regie führt Jan Friedrich, der in der vergangenen Spielzeit bereits für dieselbe Altersgruppe ab 15 Jahren Wedekinds "Frühlingserwachen" in Szene setzte. Auch Ulrike Günther, die bei Kristo Šagors "Ich lieb dich" Regie führte, das vor Kurzem den Mülheimer Kinderstücke-Preis erhielt, ist wieder vertreten: Sie bringt "Corpus Delicti" von Juli Zeh in der Großen Burg auf die Bühne. Die Intendantin selbst widmet sich mit "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" einem Märchen, das Roland Schimmelpfennig frei nach Hans Christian Andersen entwickelte. "Die Helden agieren aktiver als im traditionellen Märchen. Sie warten nicht mehr darauf, dass jemand mit ihnen spielt, sondern werden selbst zu Handelnden", erklärt Gronemeyer.