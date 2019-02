1. Februar 2019, 18:48 Uhr Programm-Vorschau Der Gipfelstürmer

Alexander Liebreich stellt Programm des Richard-Strauss-Festivals vor

Von Sabine Reithmaier, Garmisch-Partenkirchen

Alexander Liebreich kommt ins Schwärmen, wenn er erzählt, wie fabelhaft das Richard-Strauss-Festival im vergangen Jahr gelaufen ist. Es war das erste unter seiner künstlerischen Leitung, und wenn man ihm glaubt, wird das zweite (21. bis 29. Juni) noch viel fabelhafter. Das Motto lautet Poesie, ein Wort, das für den langjährigen Dirigenten des Münchener Kammerorchesters gleichbedeutend ist mit Freiheit. Und weil die Freiheit auf den Bergen wohnt - womit nicht gesagt sein soll, dass Liebreich das "König-Ludwig-Lied" für Poesie hält - bietet er den Festivalbesuchern gleich mehrmals die Gelegenheit, Gipfel zu erklimmen.

Das Konzert auf der Zugspitze hatte Liebreich im Vorjahr angedacht, heuer verwirklicht er es. "Top of Germany" nennt sich der Abend mit Dinner und Konzert im Gipfelrestaurant. Der polnische Pianist Piotr Anderszewski, dessen zurückgezogene Kraft Liebreich schätzt - "bloß high virtuosity genügt da oben nicht" - spielt Bach und Beethoven. Ganz billig ist der Spaß nicht, aber dafür sind Berg- und Talfahrt inbegriffen sowie der Blick auf die Johannifeuer, die an dem Abend (23. Juni) in den Bergen entzündet werden.

Generell setzt der Liebreich 2019 verstärkt auf Naturerfahrung. Es gibt musikalische Wanderungen aufs Kramerplateau, einem der Kraftorte von Strauss, oder durch die Partnachklamm. Geplant sind auch Konzert und Dinner auf dem Wank (27. Juni). "Als Naturkulisse unschlagbar" (Liebreich) ist Kloster Ettal. Und wieder wird es im Innenhof zwei Open-Air-Konzerte mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Prag geben. Eines (28. Juni) leitet dessen Chefdirigent Liebreich, das andere dirigiert Cornelius Meister (29. Juni).

Oft, aber nicht immer wird Strauss gespielt. Nur auf ihn allein zu setzen, genüge ihm nicht als Festivalkonzept, sagt Liebreich. Er wolle auch dessen Inspirationsquellen, ob in Text oder Musik, mit erschließen. Die Verwurzelung des Festivals im Ort und die Jugendarbeit sind ihm wichtig. Die Kooperation mit den lokalen Musikschulen mündet in einer offenen Bühne, im "Education-Tanzprojekt" erarbeiten Erst- und Achtklässler das Tanzstück "Sommernachtstraum". Die Aula des Werdenfels-Gymnasiums ist in der Nacht der Poesie (22. Juni) Schauplatz für vier Konzerte. Eines davon gestaltet Jazzpianist Michael Wollny mit Christian Brückner und Heinz Sauer (Infos: www.richard-strauss-festival.de).