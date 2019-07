10. Juli 2019, 18:50 Uhr Programm Norwegens Seele

Filme und Musik begleiten die neue Ausstellung "Mittsommernacht. Harald Sohlberg - Ein norwegischer Maler" im Museum Wiesbaden.

Von Johanna Pfund

Das Museum Wiesbaden widmet seine nächste große Ausstellung einem in Deutschland nur wenig bekannten norwegischen Künstler. Unter dem Titel "Mittsommernacht. Harald Sohlberg - Ein norwegischer Landschaftsmaler" zeigt das Haus zum 150. Geburtstag von Sohlberg die erste umfassende Retrospektive auf dem europäischen Festland. Die gesamte Bandbreite von Sohlbergs Werk, angesiedelt zwischen Tradition und Moderne, Romantik und Sachlichkeit, lässt sich an den gezeigten 80 Gemälden und Zeichnungen ablesen. Darunter ist eines, das seit 1918 noch nie ausgeliehen war, die "Winternacht in Rondane", die in Norwegen als ikonisches Werk, als gemalte Seele des Landes gilt. Die Schau ist von 12. Juli bis 27. Oktober zu sehen.

Entstanden ist die Ausstellung in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum Oslo. Dort war sie bereits zu sehen. Danach reiste sie nach London in die Dulwich Picture Gallery. Und nun macht sie die dritte und letzte Station in Wiesbaden. Just in diesem Jahr ist Norwegen auch Gastland der Frankfurter Buchmesse, eine gute Gelegenheit zur Kooperation, wie sich im Begleitprogramm zeigt. Unter anderem gibt es Konzerte mit norwegischen Ensembles, beispielsweise spielt das Trio Sørlandet am Sonntag, 22. September, im Museum. Bereits am 5. September zeigt die Caligari Filmbühne im Anschluss an eine Kuratorenführung den Film "Helle Nächte" von Thomas Arslan. Nur wenige Tage darauf, am Sonntag 8. September, steht die Vorpremiere von "Pferde stehlen" auf dem Programm, am 11. September schließlich der Film "Nord" von Rune Denstad Langlo. Einer filmischen wie musikalischen Annäherung an Norwegen steht also nichts im Wege.

Geöffnet ist täglich ab 10 Uhr, dienstags und donnerstags bis 20 Uhr, mittwochs und freitags bis 17 Uhr, an Wochenend- und Feiertagen bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen. Weitere Infos unter www.museum-wiesbaden.de.