Im vergangenen Mai machte ein Cartoon des New Yorker die Runde durch die sogenannten sozialen Netzwerke, auf dem ein Teenagermädchen zu Hause auf dem Sofa fläzt und seiner Mutter ankündigt: „Mein Vatertags-Geschenk für Papa ist, dass er mir einen Bruce-Springsteen-Song erklären darf.“ Wer schon mal versucht hat, seinen Kindern die eigenen Lieblingsmusiker ans Herz zu legen, versteht vermutlich, wie lustig und zugleich bitter dieser Witz zündet.
KulturDer Rocksänger, der den Präsidenten nicht fürchtet
Bruce Springsteen hat 2025 sein Lebenswerk vervollständigt und sich außerdem als einer von wenigen US-Künstlern mit Donald Trump angelegt. Über eine amerikanische Ikone.
Von Michael Ebert
Bruce Springsteen im Interview:„Ein gelungenes Konzert ist eine transzendente Erfahrung“
Bruce Springsteen gibt mit 75 Jahren immer noch mehrstündige Konzerte. Ein Gespräch über Lehren aus seinem langen Rockstar-Leben, Momente der Verbundenheit mit seiner Frau Patti und einen versuchten Einbruch im Haus von Elvis Presley.
