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IranIm Ausland gefeiert, im eigenen Land verurteilt

Lesezeit: 2 Min.

Seine Filme zeigen den Alltag des Regimes:  Regisseur Jafar Panahi.
Seine Filme zeigen den Alltag des Regimes:  Regisseur Jafar Panahi.
Friedrich Bungert

Jafar Panahi gewann in Cannes die Goldene Palme, sein neuer Film war für zwei Oscars nominiert. Freiwillig kehrte er nach Teheran zurück, jetzt droht ihm dort eine weitere Haftstrafe.

Von Raphael Geiger

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Als der Regisseur Jafar Panahi im März, während des Krieges, nach Iran zurückkehrte, da sagte er, dass er nicht anders könne. Er müsse in seinem Land sein. „Ich muss dort arbeiten“, sagte Panahi. „Und atmen.“ Panahi kam damals gerade aus Los Angeles, sein neuester Film war für zwei Oscars nominiert.

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