Gastbeitrag von Hasnain Kazim

Es ist so: Als ich ein Kind war, sind meine Eltern zum Christentum konvertiert. Erst meine Mutter, später mein Vater. Wir lebten damals, in den Achtzigern, in Hollern-Twielenfleth, im Alten Land. Wir Kinder gingen in den evangelischen Kindergarten - es gibt dort keinen anderen. Bekamen aus der Kinderbibel vorgelesen, und an Weihnachten gab's das Krippenspiel. Als Teenager gingen fast alle meine Freunde zum Konfirmandenunterricht. Ich auch. Gab ja Geschenke zur Konfirmation, und klar, dafür nahmen wir das Religionsdings in Kauf.