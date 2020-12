Interview von Johanna Adorján

Die ungarische Künstlerin Andi Schmied, 34, bringt im Januar einen Bildband heraus, den es eigentlich nicht geben dürfte. Er heißt "Private Views" und entstand, wo eigentlich nur die Superreichen hindürfen: in den obersten Stockwerken der neuen, ultrahohen Wolkenkratzer Manhattans, in denen Luxusapartments untergebracht sind. Schmied hat dort fotografiert, was Multimillionäre von ihrem Whirlpool aus sehen. Den Zugang dort hinauf hat sie sich mit Tricks erschlichen, die an Gaunerkomödien wie Spielbergs "Catch Me If You Can" mit Leonardo DiCaprio erinnern.