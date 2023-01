Taugen Pickelhaubenträger heute noch als Namenspaten? Reichskanzler Otto von Bismarck in Uniform.

Von Gustav Seibt

Jetzt gibt es also wieder eine Preußen-Debatte, weil Kulturstaatsministerin Claudia Roth die "Stiftung Preußischer Kulturbesitz" umbenennen möchte. Auch darüber dürfte an diesem Mittwoch im Kulturausschuss des Bundestages gesprochen werden, wenn es um die eigentlich viel dringendere Strukturreform der Stiftung geht. Ob den Kulturpolitikern bewusst ist, wie alt und abgestanden diese Debatten sind? Seit vierzig Jahren ist hier kaum Neues zu hören. Sie begleiteten die Bundesrepublik von Anfang an.