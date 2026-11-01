Luxusläden, frisch verrammelt: Durch die Proteste wird Pressspan zum Material der Stunde. Traurig. Andererseits werden urbane Räume endlich wieder zu dem, was sie sein sollten – politische Orte.

Das Material der Gegenwart: Prada, Versace und Co. müssen immer häufiger mit Pressspan randalesicher gemacht werden. Wie aktuell in Frankfurt.

Wenn man den Ursprung der Stadt mit dem Übergang zur Sesshaftigkeit ansetzt, dann ist die Idee von Urbanität (urbs, lateinisch: Stadt) als Lebens- und Kulturform steinalt. Neolithisch. Also wenigstens 10 000 Jahre alt. Jericho, Çatalhöyük, Uruk: Erste Städte, erste Ideen vom öffentlichen Raum, erste Sphären des Politischen. Aristoteles bemaß den idealen Stadtplatz nach Maßgabe der Reichweite menschlicher Stimmen. Die Polis und die Politik bedingen einander.