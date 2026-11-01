Zum Hauptinhalt springen

ProtestkulturDie Stadt ist tot. Es lebe die Stadt

Lesezeit: 4 Min.

Das Material der Gegenwart: Prada, Versace und Co. müssen immer häufiger mit Pressspan randalesicher gemacht werden. Wie aktuell in Frankfurt.
Das Material der Gegenwart: Prada, Versace und Co. müssen immer häufiger mit Pressspan randalesicher gemacht werden. Wie aktuell in Frankfurt.
KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Luxusläden, frisch verrammelt: Durch die Proteste wird Pressspan zum Material der Stunde. Traurig. Andererseits werden urbane Räume endlich wieder zu dem, was sie sein sollten – politische Orte.

Von Gerhard Matzig

SZ bei Google bevorzugen

Wenn man den Ursprung der Stadt mit dem Übergang zur Sesshaftigkeit ansetzt, dann ist die Idee von Urbanität (urbs, lateinisch: Stadt) als Lebens- und Kulturform steinalt. Neolithisch. Also wenigstens 10 000 Jahre alt. Jericho, Çatalhöyük, Uruk: Erste Städte, erste Ideen vom öffentlichen Raum, erste Sphären des Politischen. Aristoteles bemaß den idealen Stadtplatz nach Maßgabe der Reichweite menschlicher Stimmen. Die Polis und die Politik bedingen einander.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:„Je größer die soziale Ungleichheit, desto höher das Niveau der Gewalt“

Proteste in Frankreich, Italien und auch in Deutschland: Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer beobachtet eine „Durchrohung der Gesellschaft“ – auch als Folge der Angst vor Kontrollverlust.

SZ PlusInterview von Peter Laudenbach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite